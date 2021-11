Descoperiire macabra: Cadavrul unei femei, gasit in zona unei cismele din comuna Ion Corvin, judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv "Nicolae Balcesculdquo; din comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant de ingrijitor femeie de serviciu . Pentru ocuparea acestui post, candidatii trebuie sa aiba studii generale de absolvite, iar vechimea…

- Politistii Sectiei 5 Rurale Cogealac, judetul Constanta, au efectuat in data de 19 octombrie 2021, doua perchezitii domiciliare la locuintelor a doi tineri constanteni de 19, respectiv 30 de ani, ambii din satul Sinoie, comuna Mihai Viteazu. In locuintele celor doi, au fost descoperite si ridicate 35…

- Ieri, 5 octombrie 2021, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au reținut un barbat de 53 de ani, din comuna Dioști, județul Dolj, care, alaturi de doua femei de 52 și 49 de ani, din aceeași comuna, este cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, amenințare și lovire sau alte…

- Tuzla va avea propria retea de distributie gaze naturaleIn luna mai, Primaria Tuzla a depus documentatia pentru infiintarea retelei de gaze in localitate. Raspunsul a venit in august, favorabil autoritatii locale. Este vorba de "Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Tuzla, judetul Constanta",…

- NEREGULI CONTATATE DE POLIȚIȘTI PE LINIE SILVICA Polițiștii Secției 8 Rurala Lapușata din județul Valcea au acționat in comunile Ladești și Vladești din județul Valcea pentru a verifica legalitatea exploatarii, transportarii, depozitarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos. In urma acțiunii…

- La 20 iulie 1993, a fost numit staret la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din comuna Ion Corvin, judetul Constanta. Simeon Gana s a nascut la data de 29 aprilie 1945 in satul Cosava, comuna Curtea, judetul Timis, fiu al binecredinciosilor Gana Ivante si Ileana, fiind penultimul fiu din…

- COMUNA MIHAI EMINESCU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SALA CU TRIBUNA 180 LOCURI, SAT IPOTEȘTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”, propus a fi realizat in satul Ipotesti, comuna Mihai Eminescu, județul Botosani.

- Victima era intr un tub de azbociment cu diametrul de aproximativ 60 de centimetriCadavrul unui barbat de 62 deani din Ovidiu a fost gasit in aceasta dupa amiaza pe un camp de la periferia orasului Ovidiu. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 15.30, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu…