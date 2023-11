Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Programul „Sa fim prieteni – Fara Bullying” lansat in gradinițe, cu sprijinul Fundației OMV Petrom se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Salvați Copiii Romania, in parteneriat cu Fundația OMV Petrom, a lansat programul „Sa fim prieteni – Fara Bullying” in gradinițe, avand ca scop crearea…

- Salvați Copiii Romania, cu sprijinul Fundației OMV Petrom, desfașoara programul Sa fim prieteni – Fara Bullying – un program de prevenire a bullying-ului, cu o metodologie dezvoltata de Mary Foundation și Salvați Copiii Danemarca – in 60 de gradinițe din București și din țara. 600 de specialiști din…

- Salvați Copiii Romania desfașoara programul „Sa fim prieteni - Fara Bullying” - un program de prevenire a bullying-ului, cu o metodologie dezvoltata de Mary Foundation și Salvați Copiii Danemarca - in 60 de gradinițe din București și din țara.600 de specialiști din gradinițe - educatori, directori…

- Patru din cinci educatori trebuie sa gestioneze situații de bullying la grupa de copii 600 de specialiști din gradinițe formați sa lucreze cu 8.800 de preșcolari și parinții lor Cele 60 de gradinițe primesc o valiza cu resurse ce conține instrumente educaționale pentru dezvoltarea capacitații copiilor…

- Articolul Trans Bus actualizeaza programul de transport pentru traseele 14, 24, 25, 27 și 110, din 2 octombrie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea de transport calatori Trans Bus S.A. din Buzau anunța actualizarea programul de transport pe traseele 14, 24, 25, 27 și 110. Modificarea…

- Femei aflate in situații dificile de viața, cu venituri mici și foarte mici sau deloc, care devin mame, beneficiaza de Cutia bebelușului. Printre cele 16 județe alese de programul inspirat din Finlanda și derulat de Fundația OMV Petrom și Salvați Copiii Romania se numara și Dambovița. Programul s-a…

- Fundatia OMV Petrom si Organizatia au lansat programul , cu scopul de a reduce mortalitatea infantila si de a sprijini familiile imediat dupa nastere. Conform Organizației , de programul finanțat integral de Fundația OMV Petrom cu 1,5 milioane de euro vor beneficia 5.300 de mame și nou-nascuți din 314…

- Europarlamentarii europeni din cadrul comisiei Comisiei Libertati civile justitie si administratie (LIBE) vor avea ocazia in aceasta saptamana sa afle la ce abuzuri sunt supuși cetațenii romani de catre instituțiile publice din Romania. Vorbim despre o conferința, organizata de europarlamentarul…