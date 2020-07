Stiri pe aceeasi tema

- La 20 km de centrul raional Floresti și 124 km de Chișinau se afla un sat nu foarte mare, dar confortabil ‒ Izvoare. Conform recensamintului din 2004 in sat sint 1.092 de locuitori, majoritatea dintre care sint moldoveni. Trebuie sa mentionam ca in Moldova sint citeva sate cu denumirea ‒ Izvoare. Principalele…

- In apropierea satului Cuizauca (raionul Rezina), la 71 km de Chișinau, in inima padurii se afla Manastirea "Sfintul Vasile cel Mare". Manastirea a fost fondata de citiva calugari in anul 1999, pe ruinele unei tabere pioneresti. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, la inceput, manastirea purta hramul…

- Manastirea Bocancea se afla la 105 km de Chișinau. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, a foat intemeiata in 1869 ca schit al manastirii Hirjauca. Pamintul pe care a fost inființat schitul a fost cumparat de la Leon Bocancea, pentru a se muta aici cu traiul locuitorii satului Hirjauca, care erau prea…

- Manastirea Negrea se afla la 70 de km de Chișinau, fiind construita in jurul bisericii parohiale din satul Negrea (raionul Hincești), construita in anul 1878. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, satul a avut de suferit de pe urma alunecarilor de teren din anul 1969 care au darimat toate locuintele…

- Manastirea Varzaresti este una dintre cele mai vechi manastiri de pe teritoriul Moldovei. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, еste situata la 70 km de orașul Chisinau, linga satul Varzaresti din raionul Nisporeni. Manastirea Varzaresti figureaza intr-un document emis de Alexandru cel Bun la 25 aprilie…

- Satul Cobani, raionul Glodeni este situat la est de centrul raional, orasul Glodeni si la 17 km de el si la 204 km de Chișinau. Oficial, se considera ca satul a fost infiintat in anul 1702, dar trebuie sa mentionam ca locuitorii, care l-au fondat s-au mutat aici din alt sat, Zubreuti, redenumit apoi…

- La aproximativ 200 km Nord de Chișinau, in centrul satului Taul din raionul Donduseni, este situat cel mai mare parc din Moldova. El a fost creat la inceputul secolului XX, imprejurul conacului familiei Pommer. Parcul este una dintre cele mai reusite creatii ale arhitectului-peisajist cunoscut I. Vladislavskii-Podalko.…

- Manastirea Hirova, cu hramul "Sf. Cuv. Simeon Stilpnicul" este situata pe teritoriul satului Neculaieuca, la o distanta de 60 km de orasul Chișinau. Manastirea a fost intemeiata ca manastire de calugarite in anul 1805, de mitropolitul Moldovei Veniamin Costache, pe locul unui schit de calugari parasit,…