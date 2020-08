Stiri pe aceeasi tema

- Medveja este un sat si comuna din raionul Briceni. Din componenta comunei fac parte localitatile Medveja și Slobozia-Medveja. Comuna Medveja se afla la 25 km de orasul Briceni, la 3 km de statia de cale ferata Medveja și la 270 km de Chișinau. La recensamintul din anul 2004, populatia satului Medveja…

- In timpul uneia dintre calatoriile noastre, devenite deja traditionale, de-a lungul unuia dintre riurile din nordul Moldovei ‒ Ciuhur, ne-am pomenit in satul Stolniceni din raionul Edineț. Chiar la intrarea in sat din virful dealului, sus de valea riului și satului, ne-au atras atentia coroanele falnice…

- La nordul raionului Dondușeni, in valea riului Cubolta, se intinde un sat vechi moldovenesc ‒ Plop. Acesta este situat pe un deal, iar in partea lui de jos, la marginea satului, curge riul Cubolta, care izvoraste in raionul Ocnița, in apropiere de satul Lipnic. Satul nu este foarte mare, are aproximativ…

- Manastirea Varzaresti este una dintre cele mai vechi manastiri de pe teritoriul Moldovei. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, еste situata la 70 km de orașul Chisinau, linga satul Varzaresti din raionul Nisporeni. Manastirea Varzaresti figureaza intr-un document emis de Alexandru cel Bun la 25 aprilie…

- La scurt timp dupa incheierea Razboiului Ruso-turc din anii 1806-1812, generalul-maior Catargiu a primit pentru meritele sale de la imperatorul Alexandru al II-lea o parcela de pamint, in care intra satul Gura Bicului și paminturile din preajma acestuia. Istoria propriu-zisa a conacului incepe mai tirziu,…

- Nu departe de oraselul Costesti, la est de satul cu acelasi nume, curge riul Duruitoarea, un afluent al riului Ciugur, care a sapat in toltre un defileu adinc. Pantele sale calcaroase abrupte sint marcate de grote, infrumusetate cu stinci, ce au cele mai neobisnuite forme. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md,…

- „Cronica de la Bistrita" este un manuscris care dateaza din secolele XVI-XVII, o copie a unui document mai vechi. Descoperita intr-un codice miscelaneu sau „zbornic", in Biblioteca Clubului Bulgar din Tulcea, a fost studiata si tiparita de catre profesorul I. Bogdan. Exista mai multe opinii despre data…

- Rezervația științifica „Padurea domneasca” a fost fondata prin hotarirea Guvernul Republicii Moldova in anul 1993. Scopul fondarii sale a fost de a pastra padurile cu lunci inundabile, speciile rare și pe cale de dispariție de animale și plante, scrie portalul moldovenii.md. Ea este situata pe o suprafața…