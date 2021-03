Descopera marca de anvelope Nexen! Cumpara anvelope Nexen de pe janta.ro Grupul Korean Nexen are o experienta de peste 70 de ani in industria fabricarii anvelopelor fiind infiintata in anul 1942. In momentul de fata Nexen foloseste cele mai moderne tehnologii de fabricare avand mai multe fabrici in lume, ultima dintre ele fiind deschisa in Cehia. Calitatea produselor este garantata de marii producatori de automobile care aleg sa isi echipeze masinile din fabrica cu modele ale brandului Nexen.



Modelele Nexen sunt echipare originala pentru o serie de masini si dimensiuni fapt ce garanteaza profesionalismul ridicata a acestui producator. Calitatea produselor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Skoda vrea sa reduca anul acesta 2% din posturile administrative din Cehia, nu prin concedieri, ci renuntand sa inlocuiasca angajatii care se pensioneaza, a anuntat joi cel mai mare producator auto al tarii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Skoda, subsidiara a grupului german Volkswagen,…

- Piața mașinilor noi a scazut cu 40% in primele doua luni, iar cea a mașinilor second-hand s-a diminuat cu 10%, arata un comunicat al APIA. Raportul dintre mașinile second-hand din import și cele noi a ajuns la 5:1, fața de 3,5:1 anul trecut. La vehicule comerciale variația a fost mult mai mica pe piața…

- ​Piața mașinilor noi a scazut cu 52% în ianuarie, iar cele mai vândute modele au fost Dacia Logan, Ford Puma și Ford Focus, arata datele APIA. Luna trecuta s-au înmatriculat 165 de mașini full-electrice și dieselul a avut aproape 27% din piața totala, benzina scazând puternic…

- A patra generație Skoda Fabia va avea premiera mondiala cel tarziu in luna mai 2021, conform unui anunț facut de producatorul din Mlada Boleslav. Noul model va avea la baza noua platforma MQB-A0 de la Volkswagen, urmand sa primeasca și o serie de motorizari pe benzina de ultima generație din partea…

- ​Luna trecuta s-au înmatriculat în țara 6.000 de mașini noi, la jumatate fața de prima luna din 2020, în timp ce la second-hand scaderea a fost de 7%, spre 32.300 de mașini, arata datele APIA și DRPCIV. Raportul dintre mașini SH din import și mașini noi a fost luna trecuta neobișnuit…

- Edilul a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca nu va candida la nicio funcție politica atat timp cat este judecat in dosarul Skoda. Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Iași a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului Mihai Chirica la data faptei in calitate…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, și fostul edil, Gheorghe Nichita, au fost trimiși miercuri in judecata de procurorii parchetului local sub acuzația de abuz in serviciu, informeaza Hotnews. Alaturi de cei doi mai sunt judecați pentru aceeași fapta trei persoane cu funcții de conducere din primarie,…

- Daca in trecut am gasit Duster cu 5.000 euro mai ieftin in Cehia sau VW cu 6.000 euro mai ieftin in Ungaria decat pe piata din Romania, acum am decis sa vedem cum sta treaba cu piata din Rusia. Aici am gasit un model extrem de apreciat de romani, Skoda Kodiaq cu motorizarea 1.4 TSI si…