Descoperă impresionanta moștenire a lui Anghel Saligny, pe traseul patrimoniului industrial din Portul Constanța Anghel Saligny (1854-1925), unul dintre cei mai distinși ingineri ai Europei la cumpana dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, a avut un rol deosebit in procesul de modernizare al infrastructurii feroviare, fluviale și rutiere a Romaniei, iar efectele muncii sale nu sunt nicaieri in țara mai vizibile decat la Constanța, cu al sau port construit de inginerul cu origini franceze și poloneze. Traseul Anghel Saligny Silozurile Anghel Saligny – danele 17 și 18 sursa foto: heritageconstanta.com Inalte de peste 45 de metri și cu o capacitate de stocare de 30.000 de tone de cereale fiecare, silozurile … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

