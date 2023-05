Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele decenii, tehnologia a evoluat rapid și a adus numeroase inovații care imbunatațesc viețile oamenilor din diferite perspective. Printre acestea se numara și scuterele electrice pentru handicap și paturile de spital , care reprezinta soluții moderne și eficiente pentru a face fața nevoilor…

- Știm ce inseamna un zambet frumos pentru increderea in sine și pentru o prima impresie buna. Insa daca dinții nu sunt in starea pe care ți-o dorești ca aspect sau culoare, sau poate sunt ciobiți, crapați sau strambi, poți opta pentru fațetele dentare. Ce sunt fațetele dentare Daca iți dorești zambetul…

- Campania „Cu un zambet mai aproape de sanatate” se desfașoara in luna martie, in județul Hunedoara avand in prim plan copiii din gradinițele și școlile gimnaziale care sunt informați cu privire la importanța pastrarii sanatații orale, și asupra metodelor de prevenire a afecțiunilor oro-dentare.…

- Vopseaua de par contine o serie de substante chimice care provoaca senzatia de arsura, exfolierea scalpului si iritatii.Acestea sunt cele mai blande simptome ale respingerii toxinelor din vopsele.Potrivit unei ordonante date de Uniunea Europeana in 2011, producatorii sunt oblogati sa ataseze pe cutiile…

- In ultimii ani, popularitatea casinourilor online a fost intr-o continua creștere. Chiar daca exista de mult timp, popularitatea lor a devenit mai generoasa odata cu restricțiile impuse de pandemie, in urma carora cazinourile au fost inchise. Pasionații de jocuri de noroc care nu dețineau deja un cont…

- (P) 3 proceduri estetice pentru un zambet frumos și sanatos Un zambet frumos și sanatos este important nu doar din punct de vedere estetic, ci și pentru sanatatea generala a dinților și gingiilor. Anumite proceduri stomatologice, precum implantul dentar sau aparatul dentar, menite sa imbunatațeasca…

- Oricine dintre noi iși dorește un camin confortabil, bine amenajat, fie ca vorbim aici despre o casa sau un apartament. Confortul nu este dat doar de amenajare, ci și de piesele de mobilier alese, in așa fel incat acestea sa dea o nota de eleganța incaperilor, dar și sa fie utile scopului pentru care…