- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, efectueaza 23 de perchezitii domiciliare, in judetul Valcea 22 si in municipiul Bucuresti 1 . Potrivit unui comunicat al…

- Politistii galateni pun in aplicare, joi dimineata, cinci mandate de perchezitie domiciliara la sediile a trei societati comerciale din judetul Galati si la locuintele a doua persoane intr-un dosar de inselaciune, in care sunt vizate afaceri cu cereale, prejudiciul fiind de trei milioane lei, potrivit…

- In dimineața zilei de joi, 24 noiembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice pun in executare 15 mandate de percheziție domiciliara, la sediile sociale ale unor societați comerciale și la domiciliile unor persoane, in municipiul…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare marti dimineata 2 mandate de perchezitie domiciliara si 10 mandate de aducere,…

- Astazi, 12 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara la sediul unei societați comerciale,…

- V. Stoica Zeci de persoane au fost audiate, in urma descinderilor facute ieri dimineața la sediul Poliției Locale Ploiești, la sediile a doua instituții financiare și la domiciliile a doua persoane, intr-un dosar de inșelaciune, fals intelectual și uz de fals. Potrivit IPJ Prahova, ”polițiștii Inspectoratului…

- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in trei judete, la persoane suspectate de inselaciune dupa ce au obtinut credite de la CAR-uri din tara folosind acte false, prejudiciul creat fiind de 5,7 milioane de lei. ”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova-Serviciul…

