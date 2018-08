Stiri pe aceeasi tema

- Zi nefasta pentru Sparta Praga. Cu Nita, Chipciu si Stanciu integralisti, cehii au remizat, 2-2 pe teren propriu cu Pribram, si pierd puncte in lupta de la distanta cu Viktoria Plzen. Vestea buna? Alex Chipciu a marcat din pasa lui Nicolae Stanciu.

- In conditiile in care stadionul "Farul" din Constanta nu e omologat pentru Liga a 2 a, astazi a aparut ipoteza ca echipa de fotbal SSC Farul ar studia si varianta sa joace meciurile considerate pe teren propriu in Bulgaria, la Dobrich Asa ceva nu e posibil insa, regulamentul nepermitand unei echipe…

- Sparta Praga, cu Florin Nita, Alexandru Chipciu si Nicolae Stanciu integralisti, a fost invinsa in deplasare, 2-0, de sarbii de la Spartak Subotica, meciul contand pentru prima mansa a turului doi preliminar al Ligii Europa. Antrenorul Pavel Hapal a tunat la adresa elevilor sai.

- Romanii de la Sparta Praga s-au facut de ras in Europa League. Cehii au fost invinși in primul meci din turul doi preliminar al de sarbii de la Spartak Subotica. Echipa romanilor din Cehia au cedat clar in Serbia, la Subotica. Nicolae Stanciu a fost capitanul cehilor, portarul Florin Nița și Alex Chipciu,…

- Sparta Praga a anunțat azi pe site-ul oficial transferul lui Alex Chipciu de la Anderlecht. Fotbalistul de 29 de ani vine in Cehia sub forma de imprumut un an, cu opțiune de cumparare. Chipciu (29 de ani) a trecut cu bine vizita medicala și azi a fost prezentat oficial la Sparta, formație la care mai…

- Alex Chipciu li s-a alaturat, astfel, la Sparta Praga, lui Nicolae Stanciu, Florin Nita si Bogdan Vatajelu. Sparta Praga va avea si optiune pentru cumpararea definitiva a jucatorului de 29 de ani, suma nefiind insa dezvaluita. "Am decis sa vin aici pentru ca stiu ca este cel mai bun…

- Al-Wahda, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, intenționeaza sa dea lovitura pe piața transferurilor in aceasta vara. Una dintre ținte este unul dintre cei mai buni fotbaliști romani, Nicolae Stanciu, aflat in prezent in Cehia, la Sparta Praga. Intențiile gruparii din Emirate au fost dezvaluite…

- Constantin "Sarmaluța" Budescu a bifat 27 de meciuri in sezonul recent incheiat de L1, are 10 goluri, 8 pase decisive și un penalty obținut. E MVP-ul FCSB, e cel mai bine cotat jucator din prima divizie, 2,3 milioane de euro, dar continua sa aiba probleme atunci cand vine vorba de kilograme. Acest lucru…