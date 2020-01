Stiri pe aceeasi tema

- Peluza Nord vine alaturi de FCSB! Facțiunea s-ar fi razgandit odata cu eliberarea lui Gheorghe Mustața, liderul gruparii. Pana acum, Peluza Nord nu susținea pe niciuna dintre FCSB sau Steaua din Liga 4! Decizia celor de la Peluza Nord, anunțata de TV Digi Sport, vine cu 3 zile inainte de startul ultimelor…

- Ionuț Negoița (45 de ani), patronul celor de la Dinamo, a vorbit astazi, intr-o ediție speciala a GSP Live, despre domnia sa la unul dintre cele mai importante cluburi din Romania. Finanțatorul din „Ștefan cel Mare” a explicat de ce intervențiile sale televizate s-au micșorat drastic in ultimii ani,…

- Antrenorul FCSB, Bogdan Vintila, a promis o mare surpriza in meciul cu CSU Craiova, insa tehnicianul oltenilor Victor Piturca nu crede in surprize. Intrebat intr-o conferinta de presa daca surpriza ar putea fi prezenta patronului FCSB, Gigi Becali, pe banca la meciul cu Craiova, Piturca a raspuns:…

- Traian Basescu crede ca FCSB este continuatoarea celei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni in 1986: "FCSB. El (n.r. - Gigi Becali) a finanțat echipa, așa cum e el, gura sparta. Ne-a ținut ani de zile pe banii lui. Pe urma a venit disputa asta, cu Steaua din Liga 4, e o copilarie. Trebuia sa…

- Ilie Dumitrescu a fost prezent miercuri la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, realizata de Ovidiu Ioanițoaia și a explicat de ce razboiul dintre FCSB și CSA pentru marca, numele și palmaresul Stelei l-a ajutat pe Gigi Becali. „Gigi a scapat de presiunea fanilor! Scindarea fanilor cu Steaua din Liga…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul FCSB, a explicat de ce nu a urmarit meciul in care CFR Cluj a caștigat cu Rennes, scor 1-0, in grupa E din Europa League. Campioana Romaniei este pe locul 2 in grupa E, cu 9 puncte, unul mai puțin decat Celtic. Urmatorul meci e pe 28 noiembrie impotriva lui Lazio,…

- Helmuth Duckadam nu crede ca Gigi Becali e gata de o investiție atat de mare cat presupune achiziționarea clubului din Ștefan cel Mare si nici ca Ionut Negoița va gasi atat de repede un cumparator pentru Dinamo. Momente TERIBILE pentru Cristi Borcea in INCHISOARE. "Sufera enorm. Nu poate face…

- Cornel Dinu, 71 de ani, legenda celor de la Dinamo, a comentat astazi razboiul pe care Gigi Becali il poarta de mai mulți ani cu CSA Steaua, clubul care deține acum emblema și brand-ul Stelei. „Este tipic caderilor noastre in derizoriu. Sunt niște inginerii financiare care se faceau pe la inceputul…