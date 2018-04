Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 15 aprilie, pe Stadionul Municipal Huși, Hușana a primit vizita echipei Atletic Club Barlad, in cadrul Ligii 4 Vaslui, etapa 15. La pauza, scorul a fost 0-0, dar repriza a doua nu s-a mai disputat, barladenii refuzand sa mai intre pe teren. “Sperand intr-un spectacol fotbalistic oferit asistenței…

- Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a declarat ca formatia de pe Anfield a meritat sa se califice in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, in dauna echipei Manchester City. ''Baietii au gasit solutia. Am mai avut doua sau trei momente in prima repriza, iar dupa pauza…

- Un episod mai rar intalnit in competitiile de rugby s-a petrecut, joi dimineata, la jocul din Parcul Tineretului dintre SCM Gloria si CSUAV Arad, restanta din etapa a 9-a a Diviziei Nationale de Seniori. Partida a fost intrerupta in minutul 53 si nu s-a mai reluat dupa aceea, moment in care echipa buzoiana…

- Fotbalul din Grecia trece prin momente dificile, dupa ce PAOK Salonic pare a fi capul rautaților in ultima saptamana. Ieri, patronul gruparii „alb-negre” a patruns inarmat pe teren, in prelungirile meciului cu AEK Atena.

- Tehnicianul Massimiliano Allegri a declarat, dupa calificarea echipei Juventus Torino in sferturile Ligii Campionilor, ca jucatorii sai merita felicitari pentru modul in care au revenit de la 0-1 si au invins formatia Tottenham si ca este mandru ca ii antreneaza.“Baietii au avut rabdare sa…

- Simona Halep s-a retras de la Doha inaintea semifinalei cu Garbine Muguruza, din cauza unei tendinite și anunța ca cel mai probabil va reveni la Indian Wells."Piciorul drept, talpa, accidentarea de la Melbourne o am inca si am avut-o zilnic. Am simtit dureri in fiecare meci, dar astazi a fost…