- Cadere de cortina și peste turul de campionat al Seriei 2 din cadrul Ligii a IV-a. Finalul prime parți a sezonului regulat gasește Sportul Onești pe primul loc, cu maximum de puncte. Ultimul joc din 2022 nu a fost insa chiar simplu pentru oneșteni, care s-au impus la limita, cu 2-1 pe terenul Dofteanei.…

- Cum titrasem in avancronica de etapa? „Afara nu-i ca acasa”. Și așa a și fost pentru Aerostar in runda a 12-a din Liga a III-a. Invinsa pe nedrept de Metalul Buzau, in meciul de pe teren propriu disputat in tur, echipa antrenata de Mișu Ionescu și-a recuperat punctele sambata, impunandu-se in Crang…

- Etapa a 12-a a Ligii a III-a o gasește pe CSM Bacau jucand pe teren propriu, spre deosebire de divizionarele C bacauane din Seria 2, Aerostar și FC Dinamo, care vor evolua in deplasare. Ocupanta locului 2 in Seria 1, CSM va intalni sambata, pe „Letea”, Șomuzul Falticeni, o noua și probabila victorie…

- Etapa a 11-a a Ligii a III-a va avea uvertura vineri, atunci cand, in Seria 2, Aerostar va primi vizita unei formații, Viitorul Ianca, „demolata” runda trecuta cu 5-0 acasa, de FC Dinamo Bacau. Sigur, „aviatorii” pornesc ca favoriți, dar la fel de sigur este ca Ianca de acum o saptamana nu va fi neaparat…

- Aerostar a surclasat –o pe Dacia Unirea Braila cu 5-0, CSM Bacau a remizat in prelungiri pe terenul Brodocului, in timp ce FC Dinamo Bacau a inregistrat un nou eșec, fiind invinsa acasa cu 1-0 de Sporting Liești O noua etapa- penultima a turului- cu de toate pentru divizionarele C bacauane. Vineri,…

- Bune și rele pentru divizionarele C bacauane dupa etapa a șaptea. Din fericire, mai multe bune. Vineri, in uvertura rundei, Aerostar a ținut in șah, 1-1 (0-0), in deplasare pe CSM Ramnicu-Sarat. Gazdele au deschis scorul in min. 61, prin Andrei Ignat, insa „aviatorii” lui Mișu Ionescu au egalat un sfert…

- Etapa a sasea a Ligii a III-a a suras unei singure echipe bacauane, Aerostar, victorioasa cu 4-1 vineri, pe teren propriu, in uvertura Seriei 2. Sambata, CSM Bacau in Seria 1 si FC Dinamo Bacau, in Seria 2 au cedat, in schimb, la scor identic, 0-2 in fata primelor clasate din cele doua serii, Foresta…

- Etapa a patra a Ligii a III-a la fotbal s-a incheiat duminica, odata cu derby-ul bacauan de pe „Letea”, din Seria 2, dintre FC Dinamo și Aerostar. „Aviatorii” s-au impus cu 1-0 prin golul marcat de Vraciu, ratand și un penalty prin Gavrila. „Pentru noi, victoria era esențiala deoarece veneam dupa o…