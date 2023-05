Stiri pe aceeasi tema

- PSD și PNL sunt in pline negocieri pentru noua formula de Guvern, care va conduce țara pana la alegerile din 2024. Deși inca nu s-a anunțat data la care va fi facut cunoscut noul Guvern, negocierile sunt in toi. Printre personajele luate in calcul se numara social-democratul Daniel Suciu și Sabin Sarmaș,…

- Dezbaterile parlamentare pe legile educației au fost amanate. Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a suspendat sedinta de joi. Decizia a fost luata dupa adoptarea unui amendament care rescrie principiul diversitații și introduce independența fața de dogmele religioase. Amendamentul a fost…

- USR a solicitat in urma cu o saptamana ca ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sa vina in fata Parlamentului ca sa explice dezastrul incasarilor la buget din primele trei luni ale anului si masurile pe care le va lua pentru a repara un buget pe 2023 total nerealist. “Cand a venit Coalitia PSD – PNL…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat marți, 28 martie 2023, pentru numirea actualului prefect al Capitalei, Toni Grebla, in funcția de președeinte al Autoritații Electorale Permamente (AEP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…