Stiri pe aceeasi tema

- Președintele organizației județene Iași a PNL, Alexandru Muraru a prezentat astazi un sondaj de opinie realizat la jumatatea actualului mandat. Conform acestuia, Partidul Național Liberal este favorit atat pentru consiliul locat cat și pentru cel județean Iași. Actualul primar Mihai Chirica, din partea…

- Circa 200 mii de elevi din sistemul preuniversitar din intreaga tara sunt nevoiti zi de zi sa faca naveta intre localitatea de domiciliu si cea in care isi desfasoara cursurile. Un raport emis de Ministerul Educatiei la solicitarea deputatului PSD Marius Ostaficiuc arata faptul ca numarul de elevi care…

- Programul de gratuitați, in zilele de vineri, pe traseele de transport public din municipiul Iași nu va mai fi prelungit. Primarul Mihai Chirica a anunțat ca o zi de transport gratuit costa municipalitatea minimum 3 milioane de lei. Edilul a mai spus ca, lunar, costurile acestei inițiative depașesc…

- Secretarul de stat in Ministerul Mediului Bogdan Balaniscu i-a reprosat, vineri, primarului Mihai Chirica ca Iasul poate pierde o finantare de 37 de milioane de lei pentru realizarea unor piste de biciclete, edilul replicandu-i pe un ton vehement ca este "zero barat" si ca a stat prea mult in avion,…

- Deputatul USR Monica Berescu sustine ca la alegerile viitoare PNL nu isi va asuma la Iasi candidaturile lui Mihai Chirica si Costel Alexe la primarie, respectiv sefia Consiliului Judetean, din cauza dosarelor penale pe care acestia le au, potrivit news.roEa a precizat ca daca PNL ii va mai sustine…

- Noi probleme pentru sistemul de invatamant romanesc intr-o perioada in care deja mii de elevi se confrunta cu o situatie dificila. Nici nu a inceput bine noul an scolar ca mai multe unitati administrativ-teritoriale din tara au fost nevoite sa aleaga intre acordarea de burse pentru elevi si incalzirea…

- Cu doar cateva zile inaintea debutului noului an scolar, situatia din sistemul educational nu este deloc roz. Deciziile luate de ministrul Sorin Cimpeanu au avut darul de a inflama spiritele atat in ceea ce priveste cadrele didactice, cat si parintii si elevii, nemultumiti de modul cum Ministerul a…