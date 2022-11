Stiri pe aceeasi tema

E bataie intre PSD și PNL pe numirea membirilor CA din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CNAPMC). Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor spune ca va interveni pentru ca totul sa decurga conform legii.

Domnul Flutur trebuie sa fie barbat și sa iși asume personal ca vrea sa ia pielea de pe oamenii din Valea Putnei, atenționeaza deputatul PSD Soldan George, care lanseaza un atac dur la adresa liberalului.

Copiii de la Așezamantul Sf. Ier. Leontie de la Radauți au vernisat sambata o expoziție cu picturile lor, o parte dintre ele premiate la un concurs din Italia. La eveniment a fost lansata și o carte de poezie scrisa de o tanara beneficiara a așezamantului.

Ziua europeana de lupta impotriva traficului de persoane, celebrata in fiecare an in 18 octombrie, marcheaza dorinta expresa a Uniunii Europene de a se implica in totalitate in lupta cu ceea ce semnifica in acest moment „sclavia moderna", transmite deputatul PSD Elena Dinu.

O leziune cerebrala severa, care se dezvolta lent și provoaca paralizie cerebrala la unii bebeluși nascuți prematur, ar putea fi tratabila, arata un nou studiu condus de cercetatori de la Universitatea din Auckland, Noua Zeelanda, potrivit 360medical.ro

In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat, cu larga majoritate de voturi, Proiectul de lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Naționala a Romaniei, propus de parlamentari din aproape toate partidele reprezentate in Legislativ.

130 de copii au participat, sambata, la crosul organizat de Parohia Brancuși din Capitala. Ajuns la a doua ediție, evenimentul cu scop caritabil a avut ca obiectiv strangerea de fonduri pentru atelierul parohial dedicat copiilor din comunitate.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizeaza Republica Moldova.