Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul umanist Ștefan Alexandru Baișanu solicita un plan concret pentru ieșirea din carantina a Sucevei și comunelor limitrofeDeputatul Alexandru Baișanu a revenit in Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), dupa ce alaturi de umaniști și-a inceput cariera politica. Parlamentar…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a transmis ca, in contextul crizei economice generate de noul coronavirus, le ofera antreprenorilor locali servicii gratuite de consultanța in afaceri, axate pe gestiunea și managementul crizei. Potrivit USV, serviciile sint acordate de experții din cadrul…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a deschis liniile de sprijin emoțional și consiliere psihologica gratuita, dedicate cadrelor medicale din cadrul Spitalul Județean de Urgența „Sfintul Ioan cel Nou” afectate de pandemia COVID-19. Grupul de consiliere cuprinde 15 cadre universitare de specialitate,…

- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean de Urgenta pentru infiintarea laboratorului de testare, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice, citat de agerpres.ro. Aceasta linie de testare…

- Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) a adoptat o serie de masuri pentru a limita raspandirea cu noul coronavirus COVID-19.Conducerea instituției a decis sa restranga anumite activitați desfașurate in campusul universitar:- ...

- Avand in vedere ultimele evoluții legate de raspandirea Coronavirusului COVID-19, conducerea Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava (USV) informeaza ca instituția iși continua deocamdata activitatea didactica, urmarind cu atenție evoluția pe plan național și internațional.Potrivit ...

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava invita mamele din județele Suceava, Botoșani și Neamț sa se inscrie la cea de-a treia serie a cursurilor gratuite de Antreprenoriat și Competențe Digitale, din proiectul Mommypreneurs. Cursurile se adreseaza femeilor cu varsta maxima de 29 de ...

- In vederea susținerii examenului de bacalaureat și a examenului de admitere la facultate, profesori ai Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) ofera și in acest an consultații gratuite la Limba și literatura romana și la Matematica.Pentru al patrulea an consecutiv, elevii din ...