Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul PNL Ben-Oni Ardelean a ramas fara permis de conducere, dupa ce a fost prins beat la volan, in centrul Capitalei. Deputatul de Timiș a fost oprit de polițiști luni seara, in Piața Victoriei, in timpul unui control care viza respectarea normelor in timpul pandemiei. Ce alcoolemie avea parlamentarul…

- Deputatul liberal Ben Oni Ardelean a fost prins baut la volan de polițiștii rutieri, informeaza G4media . Parlamentarul a primit o amenda de 1.305 lei si i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru trei luni. Luni, 26 aprilie, in jurul orei 22:30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere au oprit pentru…

- Marți seara, 30 martie, in jurul orei 19.00, polițiștii baimareni au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism care era condus pe Bulevardul Traian din municipiu. ”La volanul autoturismului polițiștii au identificat un barbat de 44 de ani din municipiu. Acesta a fost testat cu aparatul…

- Barbat din județul Alba, prins beat la volan, de catre polițiștii din Turda. Avea o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur Un barbat din județul Alba, comuna Poiana Vadului, a fost depistat de polițiștii din Turda, in timp ce se afla la volanul autoturismului, sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Polițiștii protesteaza, din nou, fața de masurile de austeritate bugetara Foto: Catalin Radu Polițiștii protesteaza astazi, din nou, fața de masurile de austeritate bugetara promovate de guvern, în 15 locuri din București. Una dintre aceste acțiuni este programata sa înceapa la aceasta ora,…

- Un taximetrist a fost atacat cu cuțitul, in noaptea de sambata spre duminica, de catre un client, care ulterior a fugit. S-a intamplat intr-o localitate din județul Cluj. Politistii din Gherla au fost sesizati ca un taximetrist a fost agresat in masina, cu un cuțit, de catre un client.…

- Ieri, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru o perioada de 24 de ore un barbat de 48 de ani, din municipiul București, banuit de savarșirea infracțiunii de inșelaciune, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal. In fapt, in cursul lunii octombrie…

- Șofer din Abrud prins de polițiștii din Campeni mort de BEAT, la volan: Ce alcoolemie avea Un barbat de 51 de ani, din Abrud a fost depistat de polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni in timp ce conducea un autoturism, pe strada Moților din Campeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. La data…