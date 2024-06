Stiri pe aceeasi tema

- Moda sustenabila inseamna si sa ajustam hainele la croitor in loc sa le aruncam Prin supraconsumul de haine noi contribuim la poluarea mediului inconjurator, industria textila fiind responsabila de 10% din gazele cu efect de sera ale Planetei, mai mult decat industria aviatica și cea de transport maritim…

- In Romania, 84% dintre scam-uri au avut originea in social media, iar platformele Meta au generat 56% din totalul cazurilor raportate și 62% din sumele pierdute. The post LUPTA IMPOTRIVA SCAM-URILOR Revolut lanseaza apel pentru protejarea utilizatorilor de scam-uri raspandite prin social media first…

- Top Line a susținut Gala Nu Exista Nu Se Poate aducand frumusețea profesionala mai aproape de oameni Compania a fost prezenta in cadrul evenimentului cu un corner interactiv unde invitații au putut descoperi cele mai noi și avansate produse și tehnologii din industria de frumusețe. Vizitatorii standului…

- Cu 3 luni inainte de Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august), Comitetul Olimpic și Sportiv Roman cere ajutorul Loteriei Romane pentru a obține bani pentru sportivi. Astfel, se va lansa un loz special, iar 30% din caștiguri vor merge catre COSR. In total, 80 de sportivi romani sunt calificați…

- Triumph București, reprezentanța oficiala a Triumph Motorcycles, va invita in data de 17 aprilie 2024 de la ora 17,00 in showroom-ul din Șoseaua Pipera nr. 48, București la un dublu eveniment: dezvaluirea in premiera in Romania a noului model Triumph Daytona 660 și prezentarea noilor modele Triumph…

- Organizatia Eduxanima și Inspectoratul de Politie Judetean Arges se unesc pentru a lansa o campanie cruciala, pentru reducerea abuzului fața de animale si pentru conștientizarea importantei protejarii acestora – prima campanie din Romania derulata in acest scop in cadrul unui parteneriat public- privat.Sub…

- Organizatia Eduxanima și Inspectoratul de Politie Judetean Arges se unesc pentru a lansa o campanie cruciala, pentru reducerea abuzului fața de animale si pentru conștientizarea importantei protejarii acestora – prima campanie din Romania derulata in acest scop in cadrul unui parteneriat public- privat.…

- Achiziționarea unei case in Alba Iulia poate fi o experiența emoționanta și provocatoare, mai ales daca sunteți in cautarea unei locuințe intr-un oraș istoric și plin de viața precum Alba Iulia. Acest ghid va va oferi informațiile necesare pentru a va ajuta sa navigați cu succes pe piața imobiliara…