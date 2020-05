Deputatul PMP Todoran Adrian, primul parlamentar care solicita Guvernului redeschiderea bisericilor din Romania: Suntem creștini și avem nevoie de Dumnezeu! Sub genericul “Redeschideți Spitalele Sufletelor noastre!” deputatul PMP Todoran Adrian a solicitat Guvernului redeschiderea bisericilor pentru poporul roman. “Poporul roman este un popor creștin, iar in aceste vremuri de grea incercare avem mai mult ca oricand nevoie de Dumnezeu. Domnule Orban, lasați-ne sa ne rugam in casa lui Dumnezeu. Cea mai mare incredere a romanilor este in institutia numita Biserica. Biserica se cuvine sa fie…