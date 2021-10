Deputatul Nicușor Halici: Asistăm la un atac fără precedent al progresiștilor la creștinătatea poporului român! Deputatul PSD de Vrancea Nicușor Halici susține ca in aceasta perioada asistam la un atac fara precedent al progresiștilor la creștinatatea poporului roman. Președintele interimar al PSD Vrancea afirma ca in calitatea sa de roman nu poate decat sa fie revoltat cand vede ca “religia mea, creștinismul in care m-am nascut și am fost botezat, […] Articolul Deputatul Nicușor Halici: Asistam la un atac fara precedent al progresiștilor la creștinatatea poporului roman! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ „In contextul epidemiologic actual, aceasta soluție este o masura de prevenție suplimentara impotriva raspandirii virusului COVID-19”, a declarat Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamt Primaria Piatra Neamț vine in sprijinul cetațenilor care apeleaza la serviciile instituției, sustin…

- Premierul Florin Cițu le-a transmis celor de la USR-PLUS ca orice negociere cu cei de la PSD inseamna o tradare a poporului roman și i-a chemat sa gaseasca soluția in interiorul coaliției de guvernare. ”Astazi avem un BPN pentru a lua cateva decizii importante. La inceput aș vrea sa transmit…

- Pe 31 august, a fost oprit in trafic, la Oniceni, un minor de 17 ani, care se deplasa cu masina pe un drum comunal din Poiana Humei. Evident ca nu avea permis, insa mai grav este ca tatal sau, in virsta de 39 de ani, ii incredintase masina si era pasager in autoturism. A fost […] Articolul La volan,…

- ■ luna trecuta au fost 16 accidente de munca, un sfert soldindu-se cu decesul lucratorilor ■ inspectorii au gasit sapte „negri“ ce i-au costat pe patroni 140.000 lei ■ Luna lui Cuptor a fost nefasta in ce priveste piata muncii, fiind 16 accidente, din care un sfert s-au soldat cu decesul lucratorilor.…

- Un tanar de 43 de ani, din Vanatori Neamt, a fost incatusat dupa ce a vrut sa incendieze casa soacrei sale. Incidentul s-a produs pe 23 august si a fost reclamat la politie chiar de soacra barbatului. “La data de 24 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Targu-Neamț au fost sesizați…

- ■ Politia organizeaza examen de atestare a doritorilor ■ concursul are loc pe 10 septembrie 2021 ■ Inspectoratul de Politie Judetean Neamt organizeaza pe 10 septembrie, la ora 10:00, la sediul unitatii, din strada Eroilor, nr.16, examen de atestare a calitatii de detectiv particular. Dosarele intocmite…

- In legatura cu ultimele apariții publice ale președintelui PNL, Ludovic Orban, echipa celor care susțin candidatura lui Florin Cițu dezaproba comportamentul lipsit de fair-play politic si declarațiile acestuia care aduc grave prejudicii partidului nostru. Consideram ca este dezonorant pentru președintele…

- ■ pe 7 august este omagiata Sfinta Cuvioasa Teodora, protectoarea bisericii mari din curtea lacasului monahal ■ in aceeasi zi, se va sluji si la schitul Sihla, mergindu-se in pelerinaj la pestera in care a vietuit cuvioasa ■ Manastirea Sihastria va fi loc de pelerinaj pentru multi credinciosi din toate…