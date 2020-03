Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de administratorul public al municipiului Deva din judetul Hunedoara, Adrian Nicolae David.”Rezultat Test - Negativ! Am primit rezultatul primului test, care ne indica faptul ca atat eu, cat si domnul Lucian Heius suntem sanatosi. Maine testul va fi repetat, si daca se mentine rezultatul,…

- Dupa ce Florin Oancea, primarul orașului Deva, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, intreaga sa familie a fost supusa testarii. Edilul a fost contaminat in timpul unei reuniuni PNL la care a participat și senatorul Vergic Chițac, infectat cu Covid-19.

- Ieșire incredibila a senatoarei PNL de Hunedoara, Carmen Harau. Acesta susține ca daca ar fi depistata pozitiv cu COVID 19 ar vrea sa ii transmita virusul unui parlamentar PSD care a scos-o din sarite comentand ca liberalii nu au mers la vot, pentru a investi Guvernul Orban.Citește și: FOTO…

- Trei politicieni PNL din Hunedoara au fost infectați cu coronavirus. Sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul public al municipiului, Adrian David Nicolae. Toți 3 se afla in izolare la domiciliu, au…

- Un taximetrist grabit care avea o clienta in mașina, nu a adaptat viteza și din cauza carosabilului umed a derapat și s-a izbit intr-un stalp de semafor, din centrul Devei. In urma impactului pasagera a fost ranita. Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit ca șoferul consumase alcool.…