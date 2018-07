Stiri pe aceeasi tema

- Adio huzur pe banii statului. De acum inainte refuzul unui loc de munca va anula dreptul la ajutorul social. Scrie negru pe alb in modificarile aduse Legii asistatilor social. Actul normativ a fost promulgat de presedintele Klaus Iohannis.

- Presedintele Romanie, Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii privind venitul minim garantat, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat de presa, scrie digi24.ro.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 6 iulie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei…

- Eugen Pirvulescu: “Daca ai fost traseist și pleci, trebuie sa-ți pierzi mandatul!” in Politic / on 29/06/2018 at 09:46 / Senatorul PNL de Teleorman Eugen Pirvulescu a luat cuvantul, in plenul camerei superioare a Parlamentului, la dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru…

- Miercuri, 20.06.2018, in plenul Camerei Deputatilor, a fost adoptata propunerea legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta propunere legislativa apartine deputatilor ALDE, Stefan Alexandru…

- Initiativa deputatului ALDE Calota Florica Ica, potrivit careia persoanele care vor refuza un loc de munca vor pierde ajutorul social, adoptata de Parlament in Politic / on 21/06/2018 at 12:01 / Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 20 iunie, in calitate de for decizional, proiectul de lege initiat…

- Asistații sociali care refuza locul de munca iși pierd indemnizația primita de la stat. Deputatii au adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege al ALDE, prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de munca oferit, cu 274 de voturi ”pentru”, 4 ”impotriva”…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa prin care valabilitatea pasapoartelor simple electronice este extinsa de la 5 ani la 10 ani pentru persoanele care au implinit 25 ani. Scopul principal al proiectului de lege este fluidizarea in actiunile serviciilor de pasapoarte…