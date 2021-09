Președintele Uniunii Polonezilor din Romania, deputatul Ghervazen Longher, a transmis un mesaj la inceputul noul an școlar in care a ținut sa reliefeze importanța educației care in opinia sa ”este cea mai puternica arma care poate schimba lumea”. Dragi copii și tineri, parinți și profesori Bun venit in noul an școlar 2021/2022! Dupa o vacanta […] The post Deputatul Longher: ”Cu toții știm ca educația este cea mai puternica arma care poate schimba lumea” first appeared on Suceava News Online .