- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Romania TV, intr-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, ca ramane "batut in cuie" ca de la 1 iulie punctul de pensie va creste de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, iar pensia minima va creste de la 520 de lei la 740 de lei. Ea a sustinut ca vrea ca legea pensiilor…

- Articol din arhiva publicației REPLICA, 7 decembrie 2016 Peste 7.000 de pensionari din judetul Hunedoara primesc pensie mai mica decat li se cuvine pentru ca Ilie Toma, fostul sef al Casei Judetene de Pensii, nu si-a facut treaba pentru care a incasat salariu de aproape 50 de milioane de lei…

- Proiectul Legii pensiilor ar putea fi transmis Parlamentului in aceasta sesiune si apoi sa stea o luna in dezbatere publica, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, citata de Agerpres. "Eu sper că în această sesiune parlamentară o transmitem Parlamentului…

- Lia Olguta Vasilescu a adus esti bune despre pensionari. "Data de 1 iulie este cunoscuta de toata lumea ca se va mari punctul de pensie, care va ajunge la 1100 de lei, și speram sa terminam calculele cat mai repede, astfel incat sa intram și cu legea pensiilor in dezbatere publica. N-am pus deloc…

- ITM Hunedoara a organizat la sediul sau din Deva, Aleea Muncii nr. 2, in data de 16 martie a.c. un simpozion legat de ultimele modificari legislative la Legea 52/2011, legea zilierilor. La simpozion au participat reprezentantii ai angajatorilor care au fost intereseati de modificarile legislative.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. ”Legea pensiilor este gata, este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuala…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.