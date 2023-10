Doi vranceni, membri ai Forța Dreptei, au fost arestați de curand de catre DNA Galați, pentru trafic de influența, iar ulterior, a fost audiat și fostul ministru al Dezvoltarii, Ion Ștefan „Grinda” și soția acestuia. Președintele partidului Forța Dreptei din comuna vranceana Barsești, Dorel Cojocaru, și complicea sa Madalina Adriana Ardeleanu, au fost reținuți de DNA in cursul dimineții de miercuri, 18 octombrie 2023. Acest fapt s-a petrecut in urma unor descinderi și percheziții in localitatea Barsești, intr-un dosar in care au fost vizate infracțiuni de trafic de influența. Doi membri ai Forței…