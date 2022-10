Stiri pe aceeasi tema

- PSD le-a cerut, marți, prin vocea purtatorului de cuvant Ștefan Radu Oprea, liberalilor sa-și clarifice cat mai repede poziția in cazul fostului secretar de stat in Ministerul Muncii Catalin Boboc, acuzat ca și-ar fi branșat ilegal la rețeaua electrica locuința din municipiul Braila. „In legatura cu…

- Ramzan Kadyrov, liderul Ceceniei, a anunțat ca iși va trimite copiii minori Ahmat, 16 ani, Eli (15), Adam (14) sa lupte in razboiul din Ucraina, cat mai curand posibil:. „Akhmat, Eli și Adam sunt gata sa-și arate abilitațile in zona operațiunii militare speciale. Nu glumesc. A sosit timpul sa se dovedeasca…

- Procurori anticorupție și anchetatori americani au facut percheziții la baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Anchetatorii au ridicat zeci de documente, intr-un dosar in care au suspiciuni ca mai multe achiziții ar fi fost facute ilegal. In ancheta ar fi vizați angajați civili ai bazei miliare și…

- Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buftea a transmis, miercuri seara, intr-un comunicat de presa, o serie de precizari privind acuzațiile de malpraxis aduse de tanara gravida in 39 de saptamani careia i-a murit fatul in pantec. Potrivit reprezentanților unitații medicale, tanara a fost internata și…

- Directorul Penitenciarului Baia Mare, Horia Chiș, a fost revocat din functie in urma deficientelor descoperite de Administratia Nationala a Penitenciarelor(ANP), care a facut controale dupa ce o angajata l-a acuzat pe manager de agresiune, informeaza Agenția de presa Rador. In luna iunie, ANP a fost…

- Departamentul de gestionare a situațiilor de urgența din New York a postat luni pe rețelele de socializare un videoclip cu instrucțiuni in cazul unui atac nuclear. Potrivit instrucțiunilor, newyorkezii sunt sfatuiți in acest caz sa se adaposteasca rapid in interiorul unei cladiri și sa se indeparteze…