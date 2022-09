Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Un deputat de ALBA iși vinde MAȘINA pentru a-și plati factura la curent. Cați bani cere pentru ea. „Nu este o gluma!” Un deputat de ALBA iși vinde MAȘINA pentru a-și plati factura la curent. Cați bani cere pentru ea. „Nu este o gluma!” Fostul deputat AUR Alba, Daniel-Gheorghe Rusu, a anunțat in…

- Acesta este detaliul care iți va scadea considerabil factura la curent. Ce trebuie sa faci ca frigiderul tau sa consume cat mai putina energie electrica, conform experților in energie. Așadar, ce trucuri trebuie sa aplici pentru a plati mai puțini bani la curent, vezi in randurile de mai jos. Cum sa…

- 2.992 lei este valoarea facturii emisa de ENEL pe care a primit-o Anca Alexandrescu.„Nu am fost acasa in perioada in care mi-au pus 1000 de kw in plus. (...)Nu mai faceți abuzuri, ca iese lumea in strada”, a spus Anca Alexandrescu in emisiunea de joi seara.

- In vremurile in care autoritațile pune presiune pe oameni pentru a economisi energie, pe fondul crizei mondiale, aceștia sunt tentați sa renunțe la anumite electrocasnice sau folosirea unor bunuri. Ce ar trebui sa știe romanii, insa, este ca economisirea este posibila și fara sa renunțe la ceva. Tot…

- Ruby, in varsta de 33 de ani, a dezvaluit recent cat i-a venit factura la lumina, dupa ce nu a platit-o cateva luni. Vedeta spune ca face economie, mai ales ca facturile sunt uriașe la energie electrica. „Mie cine sa-mi stinga lumina? Lumina e stinsa la noi de fiecare data, sa știi. In dormitor e stinsa…

- La fel ca temperaturile, facturile la energie sunt in crestere. Din cauza caniculei, aparatele de aer conditionat sunt pornite, iar consumul de curent se regaseste in facturi.Unul dintre marii consumatori de energie din casa este aparatul de aer conditionat, acesta fiind responsabil pentru…

- De cand prețurile la energia electrica au crescut, romanii au inceput sa se intrebe tot mai frecvent ce aparate consuma cel mai mult curent. Descopera cum faci economie la factura de energie electrica.