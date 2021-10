Stiri pe aceeasi tema

- Deputalul PNL Cosmin Șandru este urmarit penal de DNA pentru dare de mita. AUR l-a acuzat ca a incercat sa corupa parlamentari sa nu voteze moțiunea de cenzura in urma careia a fost demis guvernul Citu.

- USR PLUS va analiza cu juriștii ce strategie poate adopta in continuare, dupa ce in ședința BPR s-a votat doar citirea moțiunii USR PLUS AUR, nu și dezbaterea și votul acesteia. “O sa avem o discuție cu colegii noștri juriști și vom vedea ce facem. Toate deciziile CCR de acum spun ca o moțiune de […]…

- Și a patra ședința a Birourilor Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura a USR PLUS-AUR s-a incheiat fara niciun rezultat. PSD și PNL, cu excepția președintelui PNL, Ludovic Orban, au lipsit din sala. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat imediat dupa…

- Președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat ca este decis sa comunice personal Guvernului moțiunea de cenzura, in cazul in care nu va exista cvorum marți, in Birourile Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura. ”Daca maine nu va fi cvorum, v-o spun…

- USR PLUS spune ca semnaturile de pe moțiunea de cenzura USR PLUS AUR sunt olografe și ca doar semnatarul poate contesta semnatura, iar pana in prezent niciun parlamentar nu a contestat acest lucru. „Totul e o perdea de fum”, a declarat purtatorul de cuvant al formațiunii, Ionuț Mușteanu. Ionuț Moșteanu…

- Biroul Permanent Național al PSD a decis sa voteze orice moțiune de cenzura care ajunge oficial in plenul celor doua Camere al Parlamentului la dezbatere și vot. Astfel, PSD va vota moțiunea inițiata de alianța dintre USR PLUS și AUR daca aceasta ajunge la vot, in caz contra PSD va depune propria moțiune…

- USR PLUS și AUR au depus, vineri seara, moțiunea de cenzura la Senat, unde președinte este Anca Dragu. Moțiunea a fost inițiata de 122 parlamentari, 80 de semnaturi au fost de la USR PLUS și 42 de la AUR. Moțiunea este intitulata “Demiterea Guvernului Cițu, singura șansa a Romaniei de a trai!” “Romania…

- Trei partide parlamentare – PSD, USR PLUS și AUR au anunțat pana acum ca vor sa il demita pe premierul Florin Cițu din fruntea Guvernului. Numai ca doar impreuna, toate cele trei formațiuni, ar putea sa și treaca la vot moțiunea. Deocamdata, USR PLUS a convins parlamentarii AUR sa semneze moțiunea lor…