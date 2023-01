Stiri pe aceeasi tema

- ■ magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a pronuntat o decizie definitiva si irevocabila ■ cei doi au fost acuzati de comiterea unor fapte de coruptie ■ Hotararea a fost pronuntata astazi, 25 ianuarie 2023, in dosarul care-i privea pe deputatul Mugur Cozmanciuc, care la data…

- Deputatul Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost achitat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care era acuzat de DNA ca a cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni…

- Dupa ce a castigat procesele in prima instanta, judecatorii de la Tribunal apreciind actiunile RAJDP ca fiind prescrise, Gambuteanu a avut surpriza sa constate ca situatia s a schimbat la Curtea de Apel Constanta, instanta care a decis rejudecarea dosarelor, dupa ce a admis apelurile RAJDP.Un fost director…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, in principiu, cererile de recurs in casatie formulate de condamnatii in dosarul Colectiv, printre care si fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone, urmand ca acestea sa fie judecate pe data de 22 februarie 2023. Instanta a respins cererile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa repuna pe rol judecarea apelului in procesul in care rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, are o condamnare de 3 ani inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu in dosarul "Cutezatorii", pentru a se analiza daca se aplica…