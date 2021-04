Stiri pe aceeasi tema

- Masurile fara logica ale Guvernului Citu trebuie oprite, a declarat, vineri, presedintele Comisiei pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor, social-democratul Ciprian Serban. Parlamentarul a precizat ca masura de inchidere a magazinelor la ora 18,00 este "atat de ilogica",…

- Deputat Simona Bucura-Oprescu, președintele Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților: ”Companiile strategice ale statului roman sunt scoase la mezat! Senatul a adoptat proiectul Guvernului Cițu pentru modificarea Legii nr.173/2020 inițiata de catre PSD…

- Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu, președintele Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, considera ca, in acest moment, „companiile strategice ale statului roman sunt scoase la mezat”. Asta dupa ce Senatul a adoptat proiectul Guvernului Cițu…

- Reducerea abandonului scolar, investitii in infrastructura scolara si extinderea programului "Microbuze scolare" au fost propuse miercuri, in cadrul unei dezbateri privind educatia in Planul National de Redresare si Rezilienta, organizata de Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor.…

- Proiectul CONTROVERSAT depus de Florin Roman: Imunitate totala și bani in plus șefilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiara Proiectul, inițiat de liberalul Florin Roman, prevede și noi privilegii financiare pentru șefii ASF și a trecut deja de Camera Deputaților. La inceputul ședinței de plen,…

- Vicepresedintele PNL, Florin Roman, a raspuns atacurilor PSD la adresa Guvernului Citu pe tema proiectului de buget pentru acest an. Liberalul a subliniat faptul ca lumea nu ar trebui sa-l asculte pe Marcel Ciolacu in ceea ce priveste problema taxelor, spunand despre acesta ca era „obisnuit cu taxa…

- Membrii Guvernului primesc doza de rapel a vaccinului impotriva COVID-19 miercuri, incepand cu ora 9.00, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar ”Dr. Carol Davila”, a transmis Executivul. Premierul Florin Citu s-a vaccinat sambata cu doza de rapel impotriva COVID-19, tot la Spitalul Universitar…

- ■ de ziua Culturii Nationale, 15 ianuarie, presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, nemteanul Iulian Bulai, a reusit din nou, s-o faca „lata“ ■ comentariile de pe reteaua de socializare nu-i sint deloc favorabile ■ Deputatul nemtean USR, Iulian Bulai, a reusit, pe 15 ianuarie, decretata…