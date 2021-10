Stiri pe aceeasi tema

RECORDUL PANDEMIEI COVID-19 in DAMBOVIȚA, INREGISTRAT IN ULTIMELE 24 DE ORE, 271 DE INFECTARI, astfel județul nostru a depășit recordul absolut de cazuri

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei a finalizat procedura de licitatie deschisa online de achiziție publica pentru atribuirea contractului de servicii pentru realizarea și implementarea unei Platforme online de schimbare a furnizorului de energie electrica și gaze naturale la…

Deputatul Carmen Holban: Vanzatorii de iluzii și-au luat jucariile și au plecat!

- In pofida pandemiei de COVID-19, omenirea nu poate sa amane adoptarea masurilor urgente ce trebuie luate pentru a combate schimbarile climatice si distrugerea naturii, care ameninta sanatatea umana, au pledat luni redactorii-sefi ai principalelor reviste medicale din lumea intreaga, intr-un editorial…

Deputatul Carmen Holban: Vom folosi toate caile legale pentru ca nevoile fiecarei localitați sa se regaseasca pe agenda ministerelor de resort

- Medici și asistenți din Romania pleaca, luni, intr-o unitatea spitaliceasca din Tunisia, sa acorde ajutor pentru combaterea pandemiei. De asemenea, Romania trimite și echipamente medicale și vaccinuri...

Deputatul Carmen Holban: Deciziile mai mult decat proaste luate de PNL-USRPLUS-UDMR se vad astazi

Deputatul Carmen Holban in mijlocul comunitații de la Nucet, sarbatorind IA, alaturi de administrația locala