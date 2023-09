Deputatul Brian Cristian: protest în fața Ministerului Sănătății! Pprotestul a avut loc azi , 12 septembrie 2023 , in fata la Ministerul Sanatatii. Parlamentari si membri ai USR au cerut demisia ministrului Alexandru Rafila, dupa taierea a 740 de milioane de euro din PNRR pentru noi spitale si dotari. „Am protestat astazi in fața Ministerului Sanatații condus de Rafila. Romania pierde 740 milioane de euro din PNRR pentru spitale. Totul, din cauza lui Rafila.Asta inseamna incompetența criminala. Intr-o țara in care spitalele se darama pe pacienți, sa pierzi banii europeni doar pentru ca tu ai fost mai preocupat de vacanțele in Cuba , este o ticaloșie.”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

