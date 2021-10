Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Consiliului Județean Timiș a avut ieri, la București, o intalnire de lucru cu colegii sai de partid, premierul Florin Cițu și ministrul de Interne Lucian Bode. Liderul PNL Timiș spune ca a solicitat ridicarea restricțiilor pentru școli, sectorul HoReCa și activitațile sportive, indiferent de rata…

- La nivel național sunt libere zece paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-COV-2, iar in București nu sunt paturi libere la acest moment si nici in Timisoara. Se lucreaza in continuare…

- David Popovici a incins internetul cu o singura poza. Inotatorul-minune al natației romanești și-a luat o binemeritata vacanța. Dupa ce a uimit prin performanțe și potențial la Jocurile Olimpice 2020, David Popovici a preferat sa se refugieze departe de caldura din București. David Popovici a incins…

- Trei medalii de aur și doua de argint a obținut lotul de elevi ai Romaniei la Olimpiada Internaționala de Fizica. Cele trei medalii de aur au fost caștigate de Vlad Ștefan Oros, de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, de Tudor-Gabriel Mocioi, de la Colegiul Național „Tudor Vianu” din București,…

- Romanul Alexandru Iordache a fost condamnat la inchisoare pe viata in Irlanda. Barbatul a fost acuzat de uciderea lui pe Rosie Hanrahan, o femeie de 78 de ani din Dublin. Totul s-a petrecut pe 15 decembrie 2017, la doua zile dupa ce Iordache a ajuns in Irlanda, scrie adevarul.ro. Ulterior, dupa numai…

- Un nou succes pentru elevul Vlad Ștefan Oros de la Liceul de Informatica „Grigore Moisil” din Timișoara. Acesta a obținut medalia de aur la Olimpiada Internaționala de Fizica ce a avut loc recent in Lituania. De asemenea, alti doi elevi de la licee de informatica din București au obtinut medalia de…

- "In sedinta de Guvern de astazi, ministrul Sanatatii a prezentat un raport privind situatia actuala a ingrijirii pacientilor cu arsuri in Romania, situatie la sase ani de la accidentul de la Colectiv. Aproximativ 10.000 de pacienti se prezinta anual la camerele de garda pentru leziuni cu arsura, dintre…

- Locuitorii din zona strazii București din Timișoara au avut parte de clipe groaznice, marți, potrivit tion.ro. O femeie de 44 de ani a ieșit in flacari dintr-un bloc, iar vecinii au sunat la 112 pentru a alerta autoritațile. Un tanar de 22 de ani, student, a fost retinut de politistii din Timisoara,…