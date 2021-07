Deputatul Alexandru Muraru:”Îl susțin pe Florin Cîțu în competiția internă pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal!” Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politica. Europa se schimba, Romania se schimba, trebuie sa ne schimbam și noi și sa ne adaptam la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul „Romania liberala” pentru urmatorii 8 ani este rețeta de succes pentru Romania, iar Florin este tipul de om politic pe care oamenii vor sa-l vada conducand un partid puternic, orientat spre dezvoltare, profesionalism, integritate, valori europene, cu relații instituționale solide in parteneriatele externe. Consider ca, in ultimele saptamani, in multe organizații alegerile interne au aratat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

