Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Radulescu prezinta, pe Facebook, "adevaratele motive" ale excluderii sale din PSD, sustinand ca a sesizat "existenta unui grup mafiot, format din masoni, dar care aveau si calitatea de informatori sau ofiteri acoperiti ai serviciilor si care il inconjurasera pe Liviu Dragnea", grup…

- Deputatul Catalin Radulescu prezinta, pe Facebook, "adevaratele motive" ale excluderii sale din PSD, sustinand ca a sesizat "existenta unui grup mafiot, format din masoni, dar care aveau si calitatea de informatori sau ofiteri acoperiti ai serviciilor si care il inconjurasera pe Liviu Dragnea", grup…

- Deputatul Catalin Radulescu prezinta, pe Facebook, "adevaratele motive" ale excluderii sale din PSD, sustinand ca a sesizat "existenta unui grup mafiot, format din masoni, dar care aveau si calitatea de informatori sau ofiteri acoperiti ai serviciilor si care il inconjurasera pe Liviu Dragnea", grup…

- PSD e exclus patru din cei cinci ”tradatori” care n-au votat moțiunea de cenzura, exclus fiind și parlamentarul poreclit Mitraliera care, medic fiind, a adus zadarnic argumente medicale pentru absența lui in ziua votului compromis prin lipsa de cvorum. Carmen Dan, apropiata a lui Liviu Dragnea, a…

- Dupa 8 ani de pauza, Radu Moldovan reintra in jocul politic național. El a fost ales vicepreședinte in noua echipa de conducere a PSD, condus de președintele Marcel Ciolacu. Un al bistrițean, Vasile Sebastian Dancu, devine președintele Consiliului Național. Congresul extraordinar al PSD a avut loc sambata…

- Din echipa lui Marcel Ciolacu pentru sefia PSD vor face parte atat Sorin Grindeanu cat si Gabriela Firea, propusi pentru functia de prim-vicepresedinte. De asemenea, atat Olguta Vasilescu cat si sotul sau Claudiu Manda vor ocupa functii de vicepresedinte.

- Disperați ca vor pierde alegerile locale și parlamentare, PSD-iștii salajeni impraștie fake news-uri in spațiul public. Practic asta au invațat de la liderii lor naționali din ultimii ani (actualul deținut Liviu Dragnea, Victor Ponta, plagiatorul dovedit, sau peremista Olguța Vasilescu), iar eșecurile…

- Reprezentanții celor trei partide se vor intalni in week-end pentru a decide daca vor susține un candidat comun la Primaria Craiova. PNL și USR-PLUS, partidele care in 2019 au caștigat alegerile prezidențiale și europarlamentare in Craiova, ar putea susține un candidat unic la primaria orașului, au…