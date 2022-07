Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul PSD Adrian Solomon, președintele Comisiei de Munca din Camera Deputaților, spune ca economia Romaniei „nu sta in femeia de serviciu”, potrivit Europa Libera. Declarația a fost facuta in legatura cu o modificare a Codului Fiscal care prevede supraimpozitarea contractelor de munca part-time.

- REACȚIE… Deputatul PNL Tudor Polak ii cere ministrului de Finanțe sa explice ce beneficii pentru bugetul de stat vor aduce noile modificari la Codul Fiscal. Acesta a spus public ca nu intelege masura de supraimpozitare a contractelor part-time, aratand ca a fost si secretar de stat in Ministerul Muncii…

- REACȚIE… Dupa o tacere prelungita, pe care mulți au ințeles-o in cheia unei oarecare spașiri venite in urma dezvaluirilor de prin dosarele procurorilor DNA, care au fost de natura a șoca nu doar credincioșii, ba chiar și… necredincioșii din Episcopia Hușilor au ramas “masca” de uimire la vederea lor,…

- Liga 3 FINAL… Sporting Juniorul Vaslui disputa maine ultimul meci oficial al sezonului 2021-2022. Echipa pregatita de Costel Ilie primeste vizita Stiintei Miroslava, partida avand miza doar pentru oaspeti. Meciul se va juca la Vaslui, pe stadionul „Municipal”, sambata, de la ora 18:00. Vasluienii isi…

- IN MEMORIAM … Doctorul Augustin Ilies ar fi trebuit pe 16 mai sa implineasca 71 de ani, insa au trecut sapte ani de cand acesta a murit. Pe 18 mai 2015, intr-o zi nefericita de luni, acesta si-a incheiat socotelile cu viata. In urma sa a lasat o cariera fabuloasa, in care si-a castigat renumele […]…

- Liga 3 SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui a obtinut o victorie importanta in play-out-ul Ligii 3. Vasluienii au invins, in deplasare, pe CSM Bacau, scor 2-1 (2-0), si nu mai au nicio emotie cu retrogradarea. Cu 4 etape inainte de finalul sezonului, Sporting s-a departat la 9 puncte de linia retrogradarii.…

- SENTINȚA… Vești nu tocmai placute pentru vasluienii care au incheiat o polița RCA la City Insurance. Și asta dupa ce instanțele de judecata au decis ca polițele nu vor mai fi valabile dupa data de 11 mai, indiferent de perioada de valabilitate a acestora. In schimb, vasluienii care au astfel de poliție…

- Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost saltat, vineri, de procurorii anticorupție din Aeroportul Otopeni și a fost dus la Direcția Naționala Anticorupție in baza unui mandat de aducere. Edilul se pregatea sa plece din țara cu patru zile inainte ca instanța sa dea o decizie finala in…