Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege ce vizeaza confiscarea banilor si bunurilor oricarei persoane declarate vinovate de difuzarea de "informatii false" despre armata rusa, in plin razboi impotriva Ucrainei, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Textul a fost adoptat atat in a doua, cat si in a…

- Deputatii rusi au votat miercuri intr-o prima lectura un proiect de lege care vizeaza confiscarea banilor si a bunurilor oricarei persoane gasite vinovate de diseminarea de „informatii false” despre armata, potrivit AFP. Demersul reprezinta o noua ilustrare a masurilor luate pentru a reprima criticile…

- Deputatii rusi au votat miercuri intr-o prima lectura un proiect de lege care vizeaza confiscarea banilor si a bunurilor oricarei persoane gasite vinovate de diseminarea de „informatii false” despre armata, potrivit AFP. Demersul reprezinta o noua ilustrare a masurilor luate pentru a reprima criticile…

- Deputatii rusi au votat miercuri intr-o prima lectura un proiect de lege care vizeaza confiscarea banilor si a bunurilor oricarei persoane gasite vinovate de diseminarea de "informatii false" despre armata, potrivit AFP.

- Deputatii rusi au votat miercuri intr o prima lectura un proiect de lege care vizeaza confiscarea banilor si a bunurilor oricarei persoane gasite vinovate de diseminarea de informatii false despre armata, potrivit AFP citat de Agerpres.roAcest document reprezinta o noua ilustrare a masurilor luate pentru…

- Deputatii rusi au votat, miercuri, intr-o prima lectura un proiect de lege care prevede confiscarea banilor si a bunurilor oricarei persoane gasite vinovate pentru raspandirea de „informatii false” despre armata, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Terestre ale Ucrainei, Volodimir Fitio, a declarat, duminica, ca invadatorii ruși vor incerca sa cucereasca orașul Kupiansk (regiunea Harkov) pana la sfarșitul anului, conform RBC, scrie Rador Radio Romania.„Ințelegem cu toții ca, in curand, vor avea loc așa-numitele…

- Membrii Biroului permanent s-au intrunit in ședința și au aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din data de 9 noiembrie. Deputații vor dezbate opt proiecte de armonizare a cadrului normativ național cu prevederile legislației UE, printre care: modificari la Legea cu privire la gazele naturale și…