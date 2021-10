Stiri pe aceeasi tema

- Antiviralul folosit in lupta anti-COVID putea fi produs de MULT la noi in țara, dar Agenția Medicamentului a blocat producerea acestuia de catre Terapia Cluj Antiviralul folosit in lupta anti-COVID putea fi produs de MULT la noi in țara, dar Agenția Medicamentului a blocat producerea acestuia de catre…

- Terapia Cluj putea sa produca de jumatate de an in Romania medicamentul Favipiravir, un antiviral folosit in spitale pentru tratarea formelor ușoare de COVID, insa nu au primit niciun raspuns de la Autoritatea Naționala a Medicamentului.

- Conform unor declarații facute de Damian, Terapia Cluj ar fi facut solicitari catre Autoritatea Naționala a Medicamentului pentru a putea produce acest medicament, dar nu a primit niciodata un raspuns. Medicamentul favipiravir este extrem de cautat în aceasta perioada, fiind utilizat pentru…

- Declarație a președintelui Klaus Iohannis(VIDEO+TEXT) Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Klaus Iohannis: Buna ziua! Tocmai am încheiat consultarile cu formațiunile parlamentare, consultari pentru gasirea unei soluții guvernamentale. Discuțiile de astazi au fost considerabil…

- „Campania a fost un succes, practic am oprit pandemia. Faptul ca avem așa puține cazuri – nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare”, spunea președintele Klaus Iohannis intr-o zi calda de vara a acestui an, fiind intrebat de ziariști despre incetinirea campaniei de vaccinare. Astazi,…

- Romania se afunda in instabilitate, in contextul demiterii Guvernului Florin Citu si al crizei sanitare si sociale, se arata intr-un articol publicat in cotidianul Le Figaro, in care se comenteaza ca opinia publica pare sa il considere responsabil pe presedintele Klaus Iohannis. Și Frankfurter Allgemeine…

- "Florin Cîțu, ai eșuat big time" - i s-a adresat premierului liderul PSD, Marcel Ciolacu, într-un discurs plin de ironii susținut la dezbaterea moțiunii de cenzura.Ciolacu nu a purtat masca de protecție, iar dupa ce Ludovic Orban i-a atras atenția a replicat ca în…

- Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader a reacționat, ieri, pe pagina sa oficiala de Facebook, la noua gafa a ministrului Finanțelor, Dan Vilceanu, propus de Florin Cițu și susținut și, ulterior, acceptat de președintele Klaus Iohannis. „Dan Vilceanu, o alta mostra de competența a Guvernului Cițu! E…