Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, un proiect de lege care reglementeaza cadrul legal general care sa permita tuturor unitatilor sanitare publice si private sa acorde asistenta medicala prin telemedicina, potrivit news.ro.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea…

- Distribuția ajutoarelor sociale acordate cetațenilor va fi mai eficienta și mai corecta, iar numarul persoanelor angajate in cimpul muncii va crește. In acest sens, Guvernul a aprobat modificari la Legea cu privire la promovarea ocuparii forței de munca și asigurarea de șomaj. Reformarea sistemului…

- Camera Deputatilor a adoptat, astazi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a legii pentru combaterea ambroziei. Initiativa dezbatuta marti in plen scurteaza termenele dupa care proprietarii de terenuri pot fi sanctionati in contextul in care alergiile provocate de aceasta planta afecteaza…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative in domeniul strainilor, potrvit news.ro.Initiativa legislativa introduce posibilitatea depunerii a solicitarilor de eliberare a avizelor…

- Camera Deputatilor si Senatul incep, luni, sesiunea de toamna, dupa vacanta de vara de doua luni. Este cea de-a doua sesiune parlamentara din acest an. Camera Deputatilor este convocata luni, 4 septembrie, de la ora 16.00, in a doua sesiune ordinara a anului 2023, potrivit dispozitiilor art. 66 alin.…

- Legea „Anastasia”, prin care șoferii care provoaca accidente mortale conducand bauți sau drogați, a avut și impotrivitori. Chiar daca legea a fost aprobata de Senat cu unanimitate de voturi, la Camera Deputaților au fost șase voturi impotriva și doua abțineri

- Un grup de presiune din Televiziunea Romana forțeaza eliminarea reprezentanților MediaSind din Consiliul de Administrație pentru ca faptele de corupție din instituție sa nu mai fie facute publice, susțin reprezentanții MediaSind printr-un comunicat trimis cotidianul.ro. In document se precizeaza ca …

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care prevede ca salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza de 4 zile pe luna de munca la domiciliu sau in regim de telemunca. Legea promulgata prevede ca, la cerere, salariatii care au in intretinere copii…