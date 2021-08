Stiri pe aceeasi tema

- "Am asteptat cateva zile. Am asteptat o saptamana. Am asteptat doua saptamani. Nu s-a ȋntamplat nimic, nu s-a sesizat nimeni. Drept urmare, pe aceasta cale, ȋn calitate de deputat al PNL Iași, ȋi solicit public domnului Eugen Pirvulescu sa se autosuspende din funcția de președinte al PNL Teleorman.…

- Deputatul PNL de Iasi Alexandru Kocsis i-a cerut, intr-o postare pe Facebook, lui Eugen Pirvulescu, seful PNL Teleorman, sa se autosuspende din functie, dupa ce a fost inculpat intr-un dosar de coruptie.

- Politic Eugen Pirvulescu: „Incepand de astazi, fac parte din echipa premierului Florin Cițu și il susțin pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal” august 5, 2021 20:36 In decembrie 2020, teleormanenii mi-au acordat votul de incredere pentru a-i reprezenta in Parlamentul…

- Un senator a incercat sa obțina subiectele probei scrise și sa influențeze concursul pentru ocuparea de posturi la Serviciul de Ambulanța Teleorman. Parlamentarul este cercetat penal, iar procurorii DNA au stabilit masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile. Procurorii din cadrul Direcției…

- Florin Cițu i-a spus, marți, lui Ludovic Orban, in timpul alegerilor de la Sectorul 4, ca impreuna trebuie sa ii condamne pe colegii care „isi fac propriii colegi lichele, tradatori”. Cițu a spus ca il susține pe Pavel Popescu ca președinte la PNL Sector 4, dar Orban nu are aceeași opțiune. In timpul…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, si deputatul Vetuta Stanescu, presedinte interimar al filialei judetene PNL Hunedoara, au anuntat, joi, ca il vor sustine la functia de presedinte al partidului pe premierul Florin Citu, decizia oficiala a organizatiei judetene urmand sa fie luata insa dupa…

- Adrian-Cristea Bratu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial, potrivit agerpres.ro. Numirea fost facuta la…