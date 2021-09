Stiri pe aceeasi tema

- Legea consumatorului vulnerabil, privind ajutorul financiar dat de Guvern pentru incalzirea locuințelor, a fost adoptata de Parlament. Actul normativ prevede spriijin doar pentru romanii cu venituri mici. Aproximativ 500 de mii de gospodarii ar urma sa beneficieze de cel mult 500 de lei pe luna pentru…

- Legea consumatorului vulnerabil, privind ajutorul financiar dat de Guvern pentru incalzirea locuințelor, a fost adoptata de Parlament. Actul normativ prevede spriijn doar pentru romanii cu venituri mici. Aproximativ 500 de mii de gospodarii ar urma sa beneficieze de cel mult 500 de lei pe luna pentru…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, care prevede ajutor pentru incalzirea locuinței și pentru consumul energetic al gospodariei pentru anumite categorii sociale. Legea va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. S-au inregistrat…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, proiectul legii consumatorului vulnerabil, care prevede ajutor pentru incalzirea locuinței și pentru consumul energetic al gospodariei pentru anumite categorii sociale. Legea va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. S-au inregistrat…

- Dupa indelungi insistente si interpelari din partea parlamentarilor PSD Prahova, Legea consumatorului vulberabil a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor. Proiectul de lege privind sprijinul acordat persoanelor cu venituri mici in contextul scumpirilor a fost ocolit de fiecare data de parlamentarii…

- Legea privind masurile de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil a fost adoptata, a anunțat marți ministrul Energiei, Virgil Popescu. Conform acestuia, legea urmeaza sa se aplice de la 1...

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, cu 281 voturi pentru, niciun vot contra si o abtinere, legea consumatorului vulnerabil, stabilind ca aceasta va fi aplicata incepand cu 1 noiembrie 2021. Legea prevede acordarea de ajutoare financiare pentru incalzire anumitor categorii…

- „Vrem sa vedem ce variante sunt pentru pregatirea soluțiilor. Ne vom vedea și saptamana viitoare, tot in aceasta formula. Protecția consumatorului vulnerabil este importanta pentru noi, iar asta inseamna ca vom devansa termenul legii, trimisa deja in Parlament, din septembrie 2022, chiar in aceasta…