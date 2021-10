Deputat britanic înjunghiat în biserică Deputatul britanic David Amess a fost atacat și injunghiat de mai multe ori, vineri, intr-o biserica din Essex. Un barbat a fost arestat in acest, au anunțat autoritațile britanice. Sir David Amess a fost victima atacului in timp ce se afla la biroul sau parlamentar pentru audiențe, la biserica metodista Belfairs in Leigh-on-Sea. Ames a […] The post Deputat britanic injunghiat in biserica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

