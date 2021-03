Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut luni, la dezbaterea privind legea bugetului de stat pe 2021, o ieșire nervoasa la adresa premierului Florin Cițu, dupa ce acesta a spus ca bugetul e facut astfel incat sa nu mai fure social-democrații: Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii pe Antena…

- Premierul Florin Citu sustine ca amendamentele depuse de PSD la bugetul pe anul 2021 au un impact bugetar de aproape 6% din PIB, iar sursa de finantare reprezinta contributia Romaniei la UE, informeaza Agerpres . Florin Citu spune ca amendamentele PSD la buget arata ca partidul vrea sa scoata Romania…

- Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii și-a prezentat observațiile referitoare la tematica competențelor specifice tehnologiei informației. Propunerea este elaborata cu sprijinul Uniunii Profesorilor de Informatica din Romania (UPIR) și a unui grup de profesori universitari din principalele…

- Din punctul de vedere al industriei de software și servicii, este necesara introducerea de cursuri de tehnologia informației, inclusiv programare, in trunchiul comun pe toata durata liceului, atat in liceele teoretice, cat și in invațamantul profesional vocațional și tehnic, arata asociația ANIS,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a reaparut in viața publica și a facut o analiza a clasei politice din Romania, laudand partidul AUR, care a obținut 9% din voturi la Alegerile Parlamentare. Dupa ce a spus ca mama lui i-a transmis sa voteze AUR, Gigi Becali a dezvaluit ca le-a dat un sediu membrilor partidului…

- Sedinsa conducerii PNL s-a incheiat, in favoarea listei ministrilor pronuntandu-se 63 de mebri ai BPN. Florin Roman si Bolojan au votat impotriva. Au fost si cinci abtineri, printre care Emil Boc, Rares Bogdan si Robert Sighiartau. Atacat dur in sedinta, Ludovic Orban a ripostat in aceeasi nota,…

- Iata ce a declarat președintele Klaus Iohannis: Iohannis a felicitat PNL, USR PLUS și UDMR: O zi și un pic dintr-o noapte Am avut azi o noua runda de consultari cu partidele reprezentate in noul Parlament Saptamana trecuta, dupa prima runda, am spus ca e nevoie de inca cateva zile pentru cristalizarea…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat sa anunțe numele premierului pe care îl va desemna pentru formarea noului guvern.HotNews.ro va transmite livetext declarațiile lui Iohannis.Președintele Klaus…