- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat luni, la Brasov, ca a avut discutii cu colegii de la Interne, dar si cu reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale, pentru a se trece la sanctionarea cu amenzi a celor care hranesc ursii „la marginea drumului”. „Am avut…

- Ultima Ordonanta de Urgenta emisa de Guvern va permite construirea podului strategic peste Prut in dreptul localitatii Ungheni, din Republica Moldova, a afirmat, la Iasi, ministrul Mediului, Costel Alexe. Viitorul pod este parte componenta a autostrazii A8 Viena – Tg.Mures -Targu Neamt – Iasi – Ungheni…

- Proiectul legaturii feroviare între Gara de Nord și aeroportul Otopeni înainteaza și acest lucru se poate vedea de la o saptamâna la alta. Trenurile ar trebui sa circule de la final de august, iar acum se lucreaza la unele podețe, se monteaza restul șinelor de cale ferata și se lucreaza…

- Comisarii Garzii de Mediu, polițiști și jandarmi au verificat, ”la sange”, persoane fizice, firme, vehicule, gospodarii și vetre de foc pentru a limita cat mai mult fenomenul arderilor ilegale din zona Sintești-Vidra Peste 150 de comisari ai Garzii de Mediu, jandarmi și polițiști ilfoveni au organizat…

- Autoritatile locale ale Capitalei nu au dat curs solicitarii ministrului Mediului cu privire la identificarea si ecologizarea depozitelor ilegale de deseuri, iar in contextul pandemiei de Coronavirus asemenea depozite reprezinta un factor de risc suplimentar in raspandirea COVID-19, scriu reprezentantii…

- Ziarul Unirea Transport public ecologic in municipiul Aiud: Licitație de peste 700.000 de lei pentru proiecte tehnice și studii Proiectul „Transport public Ecologic in Municipiul Aiud” se dezvolta in contextul in care in zona Municipiului Aiud se confrunta cu un nivel de poluare crescut, un sistem de…

- E cert, aceasta perioada este fara precedent pentru fiecare dintre noi. Dar cum orice criza da tonul lucrurilor facute „pentru prima oara” si noi avem parte zilnic de premiere, de activitati pe care invatam sa le facem altfel. Fuckup Nights Romania da drumul camerei si microfonului si isi invita comunitatea…

- Ministrul Nelu Tataru a declarat ca a evaluat situația spitalelor din municipiu și ca poate situa Clujul "undeva sus", în comparație cu alte orașe din țara, în ceea ce privește capacitatea de testare și de tratare a pacienților cu coronavirus. "Am venit la Cluj…