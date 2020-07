Stiri pe aceeasi tema

- Luni, la ora 10.12, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control o autoutilitara condusa pe D.N. 1C in localitatea Ilba, de catre un barbat de 34 ani din Baia Sprie. In urma verificarilor documentelor prezentate pentru control politistii au constatat faptul ca acesta avea permisul de conducere…

- Azi noapte, la ora 02.20, in timp ce politistii din Baia Sprie efectuau serviciul de patrulare si control al traficului rutier pe strada Decebal din oras, au oprit pentru control un autoturism. In urma verificarilor politistii au identificat soferul ca fiind un barbat de 50 de ani din comuna Șișești.…

- Peste 350 de evenimente au gestionat forțele de poliție din județul Mureș pe parcursul celor 4 zile ale minivacanței de Rusalii. Mai mult de 95% dintre acestea au fost sesizate prin Serviciul Integrat 112. Au fost constatate zeci de infracțiuni, unii fiind surprinși in flagrant delict iar o persoana…

- Miercuri, la ora 21:30, politistii din Somcuta Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe un drum comunal de pe raza localitatii Satulung. In urma verificarilor, politistii au identificat la volanul autoturismului un tanar de 28 de ani din localitate, care nu detine permis de conducere…

- Alte doua persoane sunt cercetate in cadrul dosarelor penale intocmite de politisti ieri, dupa ce au fost surprinse in trafic conducand sub influenta bauturilor alcoolice si cu permisul de conducere suspendat. Astfel, azi-noapte,in jurul orei 01.30, politistii din Sighetu Marmatiei au observat un autoturism…

- Doi barbati din judetul Salaj au fost depistati in trafic de politistii rutieri in timp ce conduceau vehiculele fara permis de conducere. In ambele cazuri, politistii au intocmit dosare penale. La data de 26 mai a.c., ora 10.15, politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat in localitatea Sarmasag…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa si cei din Somcuta Mare au intocmit ieri doua dosare penale, dupa ce au depistat doi barbati care au condus in stare de ebrietate. Astfel, ieri, la ora 19.10, politistii au oprit pentru control un autoturism condus pe D.J.193/E, in localitatea Asuaju…

- Ieri, la ora 17:50, politistii din Tauții Magherauș, au oprit in trafic pentru control un autoturism, in localitatea Nistru. Politistii au constatat in urma verificarilor efectuate ca la volan se afla un barbat de 63 de ani din localitate, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de…