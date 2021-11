Depistat de polițiști cu țigări de contrabandă în tren Lucratorii Biroului Județean de Politie Transporturi Maramureș sprijiniți de ofițeri de poliție din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun. Acțiunea s-a desfașurat intr-un tren, intre stațiile de cale ferata Sighetu-Marmației – Vișeu de Jos, ocazie cu care a fost depistat un barbat de 44 de ani din Arad, care avea asupra sa 3000 de țigarete (150 pachete) de proveniența “For Duty Free Only”, provenite din activitați de contrabanda. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 14 noiembrie, intre orele 15.00 – 20.00, lucratorii Biroului Județean de Politie Transporturi Maramureș sprijiniți de ofițeri de poliție din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun. Acțiunea…

- Duminica, 14 noiembrie, intre orele 15.00 – 20.00, lucratorii Biroului Județean de Politie Transporturi Maramureș sprijiniți de ofițeri de poliție din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca, au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun. Acțiunea…

- Vineri, 05 noiembrie, ora 14.00, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Maramureș – Postul de Poliție T.F. Sighetu Marmației, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, la trecerea la nivel cu calea ferata simpla,…

- Vineri, 05 noiembrie, ora 14.00, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul Județean de Poliție Transporturi Maramureș – Postul de Poliție T.F. Sighetu Marmației, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, la trecerea la nivel cu calea ferata simpla,…

- Politistii de frontiera au folosit armamentul din dotare pentru a opri un cetatean ucrainean implicat in contrabanda cu tigari, in urma actiunii fiind confiscate tigari in valoare de aproximativ 250.000 lei, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Echipe de politisti din Chisineu-Cris, Pilu, Graniceri si Zarand au descins la trei adrese unde aveau informatii ca sunt tinute tigari de contrabanda.''Activitatile s-au desfasurat in localitatea Varsand, la trei imobile detinute de o femeie de 46 de ani, la doua dintre acestea fiind gasite 20.840 de…

- Politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au desfasurat o actiune pe linia cresterii sigurantei si securitatii navigatiei, a protejarii ecosistemului, combaterea evaziunii fiscale, prevenirea si combaterea pescuitului ilegal Au fost controlate 6 nave, dintre care 3 ambarcatiuni…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au desfasurat in ultimele 24 de ore mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu țigari, in urma carora au confiscat aproximativ 37.000 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 420.000 lei. Ieri,…