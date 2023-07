Britanicii de la Haelos vor canta in deschidere, in jurul orei 19.45, iar cei de la Depeche Mode isi vor incepe show-ul in jurul orei 20.45. Primaria Municipiului Bucuresti a anunțat ca va prelungi programul transportului in comun pentru cei care participa miercuri, 26 iulie 2023, la concertul trupei Depeche Mode, care are loc pe Arena Nationala. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) a dispus ca liniile 40, 55, 86, 90, 102, 104 si 335 sa functioneze cu un program de circulatie prelungit pana la ora 00.30, pentru a asigura transportul spectatorilor…