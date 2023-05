Stiri pe aceeasi tema

- „Pas important pentru reabilitarea a peste 100 km de cale ferata pe tronsonul Craiova- Drobeta Turnu Severin-Caransebes! CFR SA a transmis astazi, in SEAP, spre validare documentatiile pentru contractele de proiectare si executie a lucrarilor de reabilitare a ultimelor 3 Loturi ale acestui tronson,…

- Asociatia Pro Infrastructura vorbeste, duminica, despre mini-lotul Nusfalau-Suplacu de Barcau al Autostrazii Transilvania. ”Este perfect fezabil ca in aproximativ 75 de zile turcii de la Nurol sa fie pregatiti pentru inaugurarea celor 13,55 kilometri daca se vor mobiliza foarte bine cu finisajele: asfalt,…

- Asociatia Pro Infrastructura vorbeste, duminica, despre mini-lotul Nusfalau-Suplacu de Barcau al Autostrazii Transilvania, apreciind ca este ”perfect fezabil” ca cei mai mult de 13 kilometri sa fie pregatiti pentru inaugurare in aproximativ 75 de zile. Organizatia afirma, insa, ca atingerea pragului…

- Lotul 2 al Autostrazii A0 Nord este la un stadiu de executie de 51 - 52%, ceea ce inseamna un progres extraordinar de bun, si probabil se va da in circulatie in aceasta vara, in luna august, cu aproape un an inainte fata de termenul de finalizare prevazut in contract, a declarat, marti, ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri la Interviurile Digi24.ro ca Romania va avea anul acesta minimum 100 de kilometri noi de autostrada sau drum expres, iar in 2024 „vor fi și mai mulți”.

- „Incep procedurile pentru cel mai mare contract pentru infrastructura feroviara, finantat prin Programul Transport! Pentru reabilitarea Tronsonului de cale ferata Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes (6 loturi) sunt alocate 10,5 miliarde de lei (fara TVA). Astazi au fost transmise spre SEAP (pentru…

- Singurul sector lipsa pe Autostrada A3, intre Nadașelu și Targu Mureș, este lotul Chețani – Campia Turzii, realizat de Strabag-Geiger, unde, potrivit noilor imagini, lucrurile incep sa se miște bine. Asociația Pro Infrastructura a declarat ca s-au ridicat deja grinzi, iar constructorii pun totul la…

- Un ciot din autostrada Transilvania a fost contractat pe 80 de milioane de euro inca din 2020 cu turcii de la Nurol – primul lor contract de autostrada din Romania. Dupa circa un an și jumatate de lucru stadiul fizic a ajuns la aproape 70%, iar tronsonul de circa 13,5 km ar putea fi prima autostrada…