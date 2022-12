Departamentul pentru Securitate Internă al SUA va investiga atacurile cibernetice recente legate de Lapsus$ ”Se pare ca Lapsus$ a folosit tehnici pentru a ocoli o serie de controale de securitate utilizate in mod obisnuit si s-a infiltrat cu succes in mai multe companii din industrii si zone geografice”, a spus DHS. Grupul de hackeri, despre care se stie ca are mai multi membri la nivel global, a fost implicat cel mai recent intr-o intruziune digitala la compania de transport la comanda Uber. De asemenea, se stie ca are sisteme infiltrate la Nvidia, Microsoft si Okta, un serviciu de autentificare. Consiliul de evaluare a sigurantei cibernetice este un organism public-privat care preia initiative de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

