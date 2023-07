Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe proteste la bursa, in Tel-Aviv, au izbucnit luni(10 iulie), inainte de votul din Knesset-ul israelian. Protestatarii impotriva revizuirii și refomei judiciare a Israelului au manifestat luni (10 iulie), cu cateva ore inainte ca parlamentul israelian(Knesset-ul) sa aiba programat sa organizeze…

- Cei doi barbați au fost executați sambata in orașul Shiraz din sudul Iranului, a relatat agenția oficiala de presa IRNA, citata de Reuters și CNN. Execuția lor are legatura cu atacul asupra unui sanctuar șiit din octombrie 2022, soldat cu 13 morți și 40 de raniți, a anunțat presa de stat iraniana.Atacul…

- Curtea Suprema a SUA a respins joi programele de admitere care pun accent pe incluziunea rasiala la Universitatea Harvard și la Universitatea Carolina de Nord, astfel dand o lovitura mare politicilor de acțiune afirmativa deseori folosite pentru a mari numarul de grupuri afro-americane, hispanice și…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat joi, 29 iunie, programele de admitere a studenților in funcție de rasa de la Universitatea Harvard și de la Universitatea din Carolina de Nord, intr-o puternica lovitura data politicilor de discriminare pozitiva folosite adesea de unitațile americane de invațamant…

- Prințul Harry al Marii Britanii, soția sa Meghan și mama acesteia au fost implicați intr-o „urmarire de mașina aproape catastrofala” cu fotografi paparazzi, a declarat miercuri un purtator de cuvant al prințului, citat de agenția Reuters . Incidentul a avut loc dupa ce cuplul a participat la o ceremonie…

- Administrația Joe Biden da unda verde pentru creșterea curselor din China spre SUA. Statele Unite vor permite companiilor aeriene chineze sa creasca la 12 numarul curselor de pasageri saptamanale dus-intors spre SUA, a indicat Departamentul american pentru Transport (USDOT), transmite joi Reuters. Numarul…

- Actiunile bancii americane First Republic Bank au scazut drastic vineri, cu 50-, si au fost suspendate de la tranzactionare, in conditiile in care sperantele pentru un acord de salvare care ar putea mentine banca pe linia de plutire s-au diminuat, transmite CNBC. Surse au declarat pentru CNBC ca rezultatul…